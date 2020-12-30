Даниил Дубов обыграл чемпиона мира в полуфинале онлайн-турнира Airthings Masters

Российский гроссмейстер Даниил Дубов вышел в полуфинал второго этапа шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour — Airthings Masters. В четвертьфинале по сумме двух матчей Дубов одержал победу над действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. Первая встреча накануне завершилась вничью — 2:2, а сегодня во втором матче Дубов разгромил Карлсена со счётом 2,5:0,5.
За выход в финал Дубов сыграет с Теймуром Раджабовым из Азербайджана, который в четвертьфинале победил россиянина Яна Непомнящего. Оба матча завершились вничью — 2:2, тай-брейк также не выявил сильнейшего, и в итоге полуфиналист определялся в армагеддоне.
Вторую полуфинальную пару составили армянин Левон Аронян и француз Максим Вашье-Лаграв.
Полуфинальные матчи состоятся 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года. Турнир продлится до 3 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 200 тыс.
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