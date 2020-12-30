Сергей Турышев: ребятам очень сильно повезло, что ДТП не обернулось трагедией

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев, работающий в группе Маркуса Крамера, прокомментировал ДТП с участием сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам на границе Швейцарии и Италии. Микроавтобус с шестью сервисерами сборной России вылетел с обледенелой трассы, скатился с крутого берега и оказался на льду замёрзшего озера.

«Ребятам очень сильно повезло, что ДТП не обернулось трагедией. Они в порядке, живы и здоровы и отделались лёгким испугом, небольшими ушибами. Была очень скользкая и непосыпанная дорога, ехали ночью в темноте, и на повороте пытались притормозить, но машина не остановилась и скатилась в кювет. Им пришлось выбираться из машины. Хорошо, что лёд и камни задержали минивэн, потому что позднее машина практически затонула. Слава богу, все живы и здоровы, всё обошлось.

Сейчас мы всей командой на месте, в отеле. Завтра в полной боевой готовности выходим на работу. Все необходимые тесты сданы, у всех всё хорошо, все результаты отрицательные. Все ребята готовы к «Тур де Ски». Не только мы готовились к «Тур де Ски» — все хотят показывать результат. Посмотрим, кто и к чему подготовился. Надеемся, наши ребята и девчата покажут с первого же дня свой характер и силу», — приводит слова Турышева РИА «Новости».