«В полной мере ощутила силу любви». Солдатова назвала самые важные события 2020 года

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая недавно завершила карьеру, назвала три самых важных события 2020 года в своей жизни.
«2020-й подходит к концу. Это был особенный год. Все это знают. Помимо мировых потрясений, у меня были ещё и свои интересные моменты. Но сейчас хочется вспоминать только самое хорошее! Так давайте заполним этот пост максимально хорошими воспоминаниями!
Напишите топ-3 события, которые произошли за этот год! Только самое приятное, хорошее и положительное!
Мои три события.
Перешла на новый жизненный этап.
Полностью поправила здоровье.
В полной мере ощутила силу любви.
А я хочу пожелать вам в новом году тепла и доброты. Пусть вас окружают только настоящие и верные друзья, пусть в вашем доме царят уют и любовь. Будьте счастливы, и пусть всё получится!» — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
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