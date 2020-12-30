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«В полной мере ощутила силу любви». Солдатова назвала самые важные события 2020 года

«В полной мере ощутила силу любви». Солдатова назвала самые важные события 2020 года
Другие / Прочие виды спорта 0
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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая недавно завершила карьеру, назвала три самых важных события 2020 года в своей жизни.

«2020-й подходит к концу. Это был особенный год. Все это знают. Помимо мировых потрясений, у меня были ещё и свои интересные моменты. Но сейчас хочется вспоминать только самое хорошее! Так давайте заполним этот пост максимально хорошими воспоминаниями!

Напишите топ-3 события, которые произошли за этот год! Только самое приятное, хорошее и положительное!

Мои три события.

Перешла на новый жизненный этап.
Полностью поправила здоровье.
В полной мере ощутила силу любви.

А я хочу пожелать вам в новом году тепла и доброты. Пусть вас окружают только настоящие и верные друзья, пусть в вашем доме царят уют и любовь. Будьте счастливы, и пусть всё получится!» — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

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