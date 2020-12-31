Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Вяльбе: Ретивых не надо бегать «Тур де Ски», ему надо точечно готовиться к чемпионату мира

Вяльбе: Ретивых не надо бегать «Тур де Ски», ему надо точечно готовиться к чемпионату мира
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что призёру чемпионата мира в спринтерских гонках Глебу Ретивых не стоило участвовать в «Тур де Ски», так как в 29 лет он вряд ли сможет быть конкурентоспособен в дистанционных гонках.

«Моё личное мнение — ему вообще не надо бегать «Тур де Ски». Он очень талантливый парень, но надо отчётливо понимать, что его поезд уже ушёл, если речь идет о полноценной конкуренции в дистанционных гонках. Глеб уже не такой молодой, и ему надо точечно готовиться к чемпионату мира. Есть спринт — индивидуальный и командный. Это его профиль. Однако сам Глеб и его тренер Маркус Крамер, с которыми я беседовала, считают, что дорога в Оберстдорф лежит через «Тур де Ски», — приводит слова Вяльбе «Команда России».

Лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в календарь Кубка мира, будет проходить с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).

Отдать в надёжные руки. Можно ли российский биатлон объединить с лыжами ради медалей?
Попробовать, конечно, можно. Вот только Елена Вяльбе резко против – тренировать биатлонистов она не намерена.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020