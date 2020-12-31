Вяльбе: Ретивых не надо бегать «Тур де Ски», ему надо точечно готовиться к чемпионату мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что призёру чемпионата мира в спринтерских гонках Глебу Ретивых не стоило участвовать в «Тур де Ски», так как в 29 лет он вряд ли сможет быть конкурентоспособен в дистанционных гонках.

«Моё личное мнение — ему вообще не надо бегать «Тур де Ски». Он очень талантливый парень, но надо отчётливо понимать, что его поезд уже ушёл, если речь идет о полноценной конкуренции в дистанционных гонках. Глеб уже не такой молодой, и ему надо точечно готовиться к чемпионату мира. Есть спринт — индивидуальный и командный. Это его профиль. Однако сам Глеб и его тренер Маркус Крамер, с которыми я беседовала, считают, что дорога в Оберстдорф лежит через «Тур де Ски», — приводит слова Вяльбе «Команда России».

Лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в календарь Кубка мира, будет проходить с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).