Вяльбе: Ретивых не надо бегать «Тур де Ски», ему надо точечно готовиться к чемпионату мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что призёру чемпионата мира в спринтерских гонках Глебу Ретивых не стоило участвовать в «Тур де Ски», так как в 29 лет он вряд ли сможет быть конкурентоспособен в дистанционных гонках.
«Моё личное мнение — ему вообще не надо бегать «Тур де Ски». Он очень талантливый парень, но надо отчётливо понимать, что его поезд уже ушёл, если речь идет о полноценной конкуренции в дистанционных гонках. Глеб уже не такой молодой, и ему надо точечно готовиться к чемпионату мира. Есть спринт — индивидуальный и командный. Это его профиль. Однако сам Глеб и его тренер Маркус Крамер, с которыми я беседовала, считают, что дорога в Оберстдорф лежит через «Тур де Ски», — приводит слова Вяльбе «Команда России».
Лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в календарь Кубка мира, будет проходить с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).
- 31 декабря 2020
-
00:02
- 30 декабря 2020
-
23:43
-
23:20
-
22:57
-
22:41
-
22:10
-
22:01
-
18:41
-
18:18
-
18:01
-
17:53
-
17:28
-
16:39
-
15:41
-
15:06
-
14:11
-
13:26
-
13:16
-
12:15
-
00:17
- 29 декабря 2020
-
21:05
-
20:23
-
19:46
-
18:52
-
15:50
-
13:13
-
12:12
-
11:42
-
09:56
-
09:20
-
09:19
- 28 декабря 2020
-
22:18
-
21:37
-
20:58
-
18:34