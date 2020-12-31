Елена Вяльбе — о вердикте CAS: это очевидное поражение, хотя некоторые так не считают

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на вердикт Спортивного арбитражного суда, согласно которому российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
«Была ли готова к вердикту CAS? Я никогда заранее не готова к плохому. Для меня это очевидное поражение, хотя некоторые так не считают. Мы несём наказание за какие-то непонятные действия, к которым люди из спорта никакого отношения не имеют. В заключении CAS много странностей и условностей: возможно, пригласят, а возможно и нет.
Любой суд должен давать чёткие и ясные формулировки. Если человек уличён в применении допинга, то он обязан понести наказание. А как быть с теми, кто уже отбыл дисквалификацию? Мне, например, до сих пор никто не объяснил, почему на Игры в Пхёнчхан не пригласили абсолютно чистого спортсмена — Глеба Ретивых. Я знаю, что Джанфранко Каспер писал по этому поводу президенту МОК Томасу Баху, но и ему тоже не ответили», — приводит слова Вяльбе «Команда России».
- 31 декабря 2020
-
01:00
-
00:50
-
00:02
- 30 декабря 2020
-
23:43
-
23:20
-
22:57
-
22:41
-
22:10
-
22:01
-
18:41
-
18:18
-
18:01
-
17:53
-
17:28
-
16:39
-
15:41
-
15:06
-
14:11
-
13:26
-
13:16
-
12:15
-
00:17
- 29 декабря 2020
-
21:05
-
20:23
-
19:46
-
18:52
-
15:50
-
13:13
-
12:12
-
11:42
-
09:56
-
09:20
-
09:19
- 28 декабря 2020
-
22:18
-
21:37