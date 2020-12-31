Елена Вяльбе — о вердикте CAS: это очевидное поражение, хотя некоторые так не считают

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на вердикт Спортивного арбитражного суда, согласно которому российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Была ли готова к вердикту CAS? Я никогда заранее не готова к плохому. Для меня это очевидное поражение, хотя некоторые так не считают. Мы несём наказание за какие-то непонятные действия, к которым люди из спорта никакого отношения не имеют. В заключении CAS много странностей и условностей: возможно, пригласят, а возможно и нет.

Любой суд должен давать чёткие и ясные формулировки. Если человек уличён в применении допинга, то он обязан понести наказание. А как быть с теми, кто уже отбыл дисквалификацию? Мне, например, до сих пор никто не объяснил, почему на Игры в Пхёнчхан не пригласили абсолютно чистого спортсмена — Глеба Ретивых. Я знаю, что Джанфранко Каспер писал по этому поводу президенту МОК Томасу Баху, но и ему тоже не ответили», — приводит слова Вяльбе «Команда России».