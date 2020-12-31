Александр Легков: теоретически российский пьедестал «Тур де Ски» возможен

Олимпийский чемпион Александр Легков высказал мнение о возможности российского пьедестала в мужском зачёте «Тур де Ски».
На подиуме лыжной многодневки ранее одновременно оказывались Легков с Максимом Вылегжаниным, Александр Большунов с Сергеем Устюговым. И это при участии лыжников сборной Норвегии, которые пропускают соревнования в 2021 году.
«Возможен ли чисто российский пьедестал? С точки зрения последних результатов и отсутствия норвежцев — почему нет? Шведы собираются приехать, но у них сейчас не настолько сильная мужская команда. Кто ещё? Ийво Нисканен, Дарио Колонья, Франческо де Фабиани, французы. Но они ничем не лучше наших спортсменов. Большунов по результатам стоит чуть выше, а вот эти ребята примерно на равных. На пьедестал могут заехать как они, так и наши. Так что теоретически российский пьедестал возможен. У нас Мельниченко, Червоткин, Белов, Спицов, Мальцев, Якимушкин точно могут бороться за призы», — приводят слова Легкова «Известия».
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