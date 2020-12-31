Норвежский сайт назвал Наталью Непряеву очевидным фаворитом «Тур де Ски»

Норвежский сайт TV2 включил россиянку Наталью Непряеву в число главных фаворитов многодневки «Тур де Ски», которая пройдёт с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.

«Спортсменка, которая продемонстрировала стабильность и выглядит очень спокойной, это россиянка Наталья Непряева. Сильная российская лыжница занимала второе место в общем зачёте в последние пару лет. Она является очевидным кандидатом на победу в предстоящем „Туре“. В этом сезоне в заголовки чаще попадают её российские коллеги, но, создаётся ощущение, что отлично подготовленная Непряева идеально выбрала время, чтобы выйти на пик формы.

Непряева является лидером российской команды, которая после возвращения лыжниц из декрета становится всё сильнее с каждым уик-эндом", — говорится в статье.