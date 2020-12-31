Норвежский сайт: у русских есть плохая привычка на «Тур де Ски»

Норвежский сайт TV2 оценил потенциал российских лыжниц на предстоящей многодневной гонке «Тур де Ски», которая пройдёт с 1 по 10 января 2021 года.
«Юлия Ступак, заняв второе место в Давосе, показала, что она возвращается в лучшую форму. В Давосе и Дрездене она продемонстрировала, что может хорошо выступать в спринте.
Татьяна Сорина — ещё одна российская лыжница, которая также доказала свой потенциал в спринтах и дистанционных гонках в классическом и свободном стиле. На мини-туре в Руке она стала второй, уступив лишь Терезе Йохауг.
Стабильность редко становится проблемой для русских. Трудно найти более тренированных спортсменов. Но сложность в том, что выступать придётся почти каждый день. У русских есть плохая привычка на «Тур де Ски». Они непременно проваливают как минимум одну гонку. Такая же проблема есть и у их соперников из США. В «Туре» же самое главное — избежать провалов", — говорится в статье.
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