Эмиль Иверсен спрогнозировал полностью российский подиум на «Тур де Ски»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен предположил, что первые три места в многодневке «Тур де Ски» займут россияне. По его мнению, наибольшие шансы на победу у Александра Большунова.
«Не вижу причин так много размышлять, что там будет происходить. На самом деле я не так часто смотрю лыжные гонки. Пожалуй, Александр Большунов победит. Думаю также, что на втором и третьем местах легко могут оказаться русские. Ну и верю в Эббу Андрессон», — приводит слова Иверсена Aftenposten.
Напомним, сборная Норвегии не примет участие в «Тур де Ски». Многодневка пройдёт с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстейре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).
Ранее стало известно, что «Тур де Ски» также пропустит двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, лидер сборной Финляндии Ийво Нисканен.
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