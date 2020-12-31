«В Новый год к новым вершинам!» Большунов поздравил подписчиков с наступающими праздниками

Обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» запись, на которой поздравляет подписчиков с наступающим Новым годом.



«В Новый год к новым вершинам!» — написал спортсмен.

Фото доступно на странице Александра Большунова в «Инстаграме».



Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, обладатель Кубка мира в общем зачёте по итогам сезона-2019/2020, победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» сезона-2019/2020, двукратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте (2018/2019 и 2019/2020).



В новом сезоне Кубка мира Александр вновь уверенно лидирует в общем зачёте соревнований. Перед «Тур де Ски» он опережает норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на 216 очков.