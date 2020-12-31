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Вяльбе прокомментировала ДТП со сборной России по пути на «Тур де Ски»

Вяльбе прокомментировала ДТП со сборной России по пути на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала дорожно-транспортное происшествие с участием сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам на границе Швейцарии и Италии. Микроавтобус с шестью сервисерами сборной России вылетел с обледенелой трассы, скатился с крутого берега и оказался на льду замёрзшего озера.

«Слава богу, что все живы и травм серьёзных никто не получил. Они уже все на месте и работают. Их работе на «Тур де Ски» это никак не помешает», — приводит слова Елены Вяльбе ТАСС.

Лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в календарь Кубка мира, будет проходить с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).

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