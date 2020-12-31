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Норвежские лыжники единодушно предрекли Большунову победу на «Тур де Ски»

Норвежские лыжники единодушно предрекли Большунову победу на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Представители сборной Норвегии по лыжным гонкам, которая ранее снялась с «Тур де Ски», не сомневаются, что многодневку выиграет россиянин Александр Большунов. «Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января.

«Думаю, Большунов победит почти без конкуренции. Он выше всех на голову. Надеюсь, удивит и заедет на подиум Калле, но едва ли это вероятно. На некоторых этапах могут случиться отдельные выступления, которые будут несколько неожиданными», — приводит слова Эмиля Иверсена VG.

«Большунов должен побеждать абсолютно безоговорочно. Может быть борьба за второе и третье места, но русских будет много. Они будут великолепны», — заметил Шюр Рёте.

«На вершине будет много русских. Победит Большунов, он явный фаворит. Но я надеюсь, что лыжникам из других стран удастся стать победителями в отдельных гонках. Я буду поддерживать наполовину норвежскую Великобританию», — предположил Эйрик Мюр Носсум.

«Большунов должен победить, но всякое бывает. Мы, норвежцы, были главными соперниками Большунова. Сейчас стало известно, что Ийво Нисканен тоже не приедет, так что ему будет ещё проще», — добавил Финн Хоген Крог.

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