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Карлссон: если мне напомнят про Йохауг, я разозлюсь

Карлссон: если мне напомнят про Йохауг, я разозлюсь
Другие / Лыжный спорт 0

Чемпионка мира 2019 года в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась ожиданиями от многодневки «Тур де Ски». Карлссон спросили, как она отреагирует в случае победы, если ей напомнят, что соревнования пропустила их главный фаворит норвежка Терезе Йохауг.

«Тогда я разозлюсь. Мы соревнуемся с теми, кто вышел на старт в бибе с номером. Это единственное, что действительно важно в данный момент.

Я буду бежать гонку за гонкой, пока рано думать о «Тур де Ски» в целом. Я постараюсь провести каждую гонку как можно лучше, а потом увидим, какой будет моя стартовая позиция перед горой (последний этап «Тур де Ски» — масс-старт в гору. — Прим «Чемпионата»)», — приводит слова Карлссон издание Expressen.

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