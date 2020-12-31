Карлссон: если мне напомнят про Йохауг, я разозлюсь

Чемпионка мира 2019 года в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась ожиданиями от многодневки «Тур де Ски». Карлссон спросили, как она отреагирует в случае победы, если ей напомнят, что соревнования пропустила их главный фаворит норвежка Терезе Йохауг.

«Тогда я разозлюсь. Мы соревнуемся с теми, кто вышел на старт в бибе с номером. Это единственное, что действительно важно в данный момент.

Я буду бежать гонку за гонкой, пока рано думать о «Тур де Ски» в целом. Я постараюсь провести каждую гонку как можно лучше, а потом увидим, какой будет моя стартовая позиция перед горой (последний этап «Тур де Ски» — масс-старт в гору. — Прим «Чемпионата»)», — приводит слова Карлссон издание Expressen.