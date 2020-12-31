Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

World Athletics согласовала стратегический план по восстановлению ВФЛА

World Athletics согласовала стратегический план по восстановлению ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) согласовала версию стратегического плана по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает пресс-служба ВФЛА.

«Документ был разработан во взаимодействии с международными экспертами Всемирной легкоатлетической ассоциации. Началась работа над детализированной Дорожной картой по выполнению стратегического плана, документ будет готов к концу января 2021 года», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) приняла решение продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение ВФЛА.

Матыцин: препятствий для восстановления ВФЛА в правах нет. Мы делаем для этого всё
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020