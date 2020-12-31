World Athletics согласовала стратегический план по восстановлению ВФЛА
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) согласовала версию стратегического плана по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает пресс-служба ВФЛА.
«Документ был разработан во взаимодействии с международными экспертами Всемирной легкоатлетической ассоциации. Началась работа над детализированной Дорожной картой по выполнению стратегического плана, документ будет готов к концу января 2021 года», — говорится в сообщении.
Напомним, 26 сентября Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) приняла решение продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение ВФЛА.
Матыцин: препятствий для восстановления ВФЛА в правах нет. Мы делаем для этого всё
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