World Athletics согласовала стратегический план по восстановлению ВФЛА

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) согласовала версию стратегического плана по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает пресс-служба ВФЛА.

«Документ был разработан во взаимодействии с международными экспертами Всемирной легкоатлетической ассоциации. Началась работа над детализированной Дорожной картой по выполнению стратегического плана, документ будет готов к концу января 2021 года», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) приняла решение продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение ВФЛА.