Более 500 российских легкоатлетов вошли в пул тестирования РУСАДА на начало 2021 года
Более 500 российских легкоатлетов вошли в пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на первый квартал 2021 года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В международном регистрируемом пуле тестирования остаются семь легкоатлетов, которые были введены в него в начале года по просьбе World Athletics: Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Михаил Акименко, (все — прыжки в высоту), Илья Шкуренев (многоборье), Сергей Шубенков (бег с барьерами) и Василий Мизинов (спортивная ходьба). Из международного в национальный пул тестирования был переведён Тимур Моргунов.
World Athletics согласовала стратегический план по восстановлению ВФЛА.
World Athletics согласовала стратегический план по восстановлению ВФЛА
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