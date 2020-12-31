Более 500 российских легкоатлетов вошли в пул тестирования РУСАДА на начало 2021 года

Более 500 российских легкоатлетов вошли в пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на первый квартал 2021 года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

В международном регистрируемом пуле тестирования остаются семь легкоатлетов, которые были введены в него в начале года по просьбе World Athletics: Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Михаил Акименко, (все — прыжки в высоту), Илья Шкуренев (многоборье), Сергей Шубенков (бег с барьерами) и Василий Мизинов (спортивная ходьба). Из международного в национальный пул тестирования был переведён Тимур Моргунов.

World Athletics согласовала стратегический план по восстановлению ВФЛА.