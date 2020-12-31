Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Более 500 российских легкоатлетов вошли в пул тестирования РУСАДА на начало 2021 года

Более 500 российских легкоатлетов вошли в пул тестирования РУСАДА на начало 2021 года
Другие / Лёгкая атлетика 0

Более 500 российских легкоатлетов вошли в пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на первый квартал 2021 года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

В международном регистрируемом пуле тестирования остаются семь легкоатлетов, которые были введены в него в начале года по просьбе World Athletics: Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Михаил Акименко, (все — прыжки в высоту), Илья Шкуренев (многоборье), Сергей Шубенков (бег с барьерами) и Василий Мизинов (спортивная ходьба). Из международного в национальный пул тестирования был переведён Тимур Моргунов.

World Athletics согласовала стратегический план по восстановлению ВФЛА.

World Athletics согласовала стратегический план по восстановлению ВФЛА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020