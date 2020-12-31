Исинбаева: не подвожу итоги года, а ставлю цели на новый. На 2021-й у меня большие планы

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева на своей странице в «Инстаграме» рассказала о планах на 2021 год.

«В конце года, принято подводить итоги уходящего года. Я этого не делаю, но зато ставлю цели на год грядущий. На 2021-й у меня очень большое планы!» — написала Исинбаева.

Посмотреть фотографию можно на странице Елены Исинбаевой в "Инстаграме".

Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.⠀