Исинбаева: не подвожу итоги года, а ставлю цели на новый. На 2021-й у меня большие планы
Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева на своей странице в «Инстаграме» рассказала о планах на 2021 год.
«В конце года, принято подводить итоги уходящего года. Я этого не делаю, но зато ставлю цели на год грядущий. На 2021-й у меня очень большое планы!» — написала Исинбаева.
Посмотреть фотографию можно на странице Елены Исинбаевой в "Инстаграме".
Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.⠀
Елена Исинбаева: если бы мамуля была жива, она бы мной гордилась!
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