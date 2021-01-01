Елена Вяльбе записала видеообращение и показала свою наряженную ёлку
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обратилась ко всем с новогодним поздравлением. Видео было снято в домашних условиях, и на фоне легендарной спортсменки стояла наряженная ёлка.
«Дорогие лыжники, дорогие наши тренеры, любители и болельщики! Я от всей души поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам в новом году новых свершений, крепкого здоровья, удачи и самых наилучших результатов. С Новым годом!» — сказала Вяльбе в ролике, опубликованном на её странице в «Инстаграме».
Напомним, что уже 1 января стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Она входит в календарь Кубка мира и будет проходить до 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).
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