Елена Вяльбе записала видеообращение и показала свою наряженную ёлку

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обратилась ко всем с новогодним поздравлением. Видео было снято в домашних условиях, и на фоне легендарной спортсменки стояла наряженная ёлка.



«Дорогие лыжники, дорогие наши тренеры, любители и болельщики! Я от всей души поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам в новом году новых свершений, крепкого здоровья, удачи и самых наилучших результатов. С Новым годом!» — сказала Вяльбе в ролике, опубликованном на её странице в «Инстаграме».

Напомним, что уже 1 января стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Она входит в календарь Кубка мира и будет проходить до 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).