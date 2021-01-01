Четыре россиянки преодолели квалификацию в первой спринтерской гонке «Тур де Ски»

В Валь-Мюстайре (Швейцария) стартовала престижная многодневка «Тур де Ски». В квалификационной спринтерской гонке свободным стилем лучший результат показала шведка Мая Дальквист. В плей-офф вышли четыре россиянки — Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Наталья Непряева.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария

Первый этап. Женщины. Спринт, свободный стиль



1. Мая Дальквист (Швеция)

2. Линн Сван (Швеция) – +2,84

3. Надине Фендрих (Швейцария) – +4,25

4. Моа Лундгрен (Швеция) – +4,31

5. Роси Бреннен (США) – +4,38…

7. Татьяна Сорина (Россия) — +5,14…

10. Юлия Ступак (Россия) — +7,65…

23. Христина Мацокина (Россия) — +12,06…

26. Наталья Непряева (Россия) — +12,67…

60. Анна Нечаевская (Россия) — +25,83…

63. Анастасия Фалеева (Россия) — +28,83…

66. Анна Жеребятьева (Россия) — +42,28…



В 13:45 мск стартуют четвертьфинальные забеги у женщин. Финал намечен на 15:10 мск.