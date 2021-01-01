Четыре россиянки преодолели квалификацию в первой спринтерской гонке «Тур де Ски»

В Валь-Мюстайре (Швейцария) стартовала престижная многодневка «Тур де Ски». В квалификационной спринтерской гонке свободным стилем лучший результат показала шведка Мая Дальквист. В плей-офф вышли четыре россиянки — Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Наталья Непряева.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария
Первый этап. Женщины. Спринт, свободный стиль
1. Мая Дальквист (Швеция)
2. Линн Сван (Швеция) – +2,84
3. Надине Фендрих (Швейцария) – +4,25
4. Моа Лундгрен (Швеция) – +4,31
5. Роси Бреннен (США) – +4,38…
7. Татьяна Сорина (Россия) — +5,14…
10. Юлия Ступак (Россия) — +7,65…
23. Христина Мацокина (Россия) — +12,06…
26. Наталья Непряева (Россия) — +12,67…
60. Анна Нечаевская (Россия) — +25,83…
63. Анастасия Фалеева (Россия) — +28,83…
66. Анна Жеребятьева (Россия) — +42,28…
В 13:45 мск стартуют четвертьфинальные забеги у женщин. Финал намечен на 15:10 мск.
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