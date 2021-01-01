Тренер сборной России прокомментировал итоги квалификационной спринтерской гонки у женщин
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил итоги квалификационной спринтерской гонки свободным стилем «Тур де Ски» у женщин. В плей-офф вышли четыре россиянки — Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Наталья Непряева.
«Девушки пробежали квалификацию хорошо. В принципе, отобрались те, кто должен был отбираться. Дальше уже всё будет в забегах. Учитывая сложность круга, ожидается борьба в том, кто сильнее, выносливее. Вряд ли будут тактические вещи, как в Дрездене и Давосе.
Я посоветовал Татьяне выбрать второй или третий забег, потому что это и не „забеги смерти“, и не медленные забеги. По ситуации сама сориентировалась и выбрала третий. Может, это потому, что туда пошла шведка», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
Четыре россиянки преодолели квалификацию в первой спринтерской гонке «Тур де Ски»
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