Французский лыжник упал в спринте, когда ему никто не мешал

Французский лыжник Адриен Бакшайдер упал во время квалификационной спринтерской гонки свободным стилем престижной многодневки «Тур де Ски». Любопытно, что ему никто в этот момент не мешал. Спортсмен мощно накатывал на финиш, но попал палкой по своей лыже, после чего рыбкой нырнул в снег.

Гонка продолжается в эти минуты. В плей-офф выйдут 30 первых лыжников. 1/4 финала стартует в 14:15 мск.



Сегодня состоялся квалификационный раунд у женщин. В плей-офф вышли четыре россиянки — Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Наталья Непряева.