Пеллегрино опередил Большунова в квалификационной спринтерской гонке «Тур де Ски»

В Валь-Мюстайре (Швейцария) сегодня начинается престижная многодневка «Тур де Ски». В квалификационной спринтерской гонке свободным стилем у мужчин лучший результат показал итальянец Федерико Пеллегрино. Прошлогодний победитель «Тур де Ски» и лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов оказался вторым, уступив сопернику две секунды. Всего в следующий раунд пробились семь россиян.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария
Первый этап. Мужчины. Спринт, свободный стиль
1. Федерико Пеллегрино (Италия)
2. Александр Большунов (Россия) – +2,34
3. Артём Мальцев (Россия) – +2,62
4. Симеон Хэмилтон (США) – +2,90
5. Джеймс Клагнет (Великобритания) – +3,48
6. Андрей Мельниченко (Россия) — +4,04…
8. Александр Терентьев (Россия) — +5,06
9. Дарио Колонья (Швейцария) — +5,24…
11. Евгений Белов (Россия) — +5,49…
13. Глеб Ретивых (Россия) — +5,79…
23. Иван Якимушкин (Россия) — +8,32…
36. Алексей Червоткин (Россия) — +11,03…
45. Денис Спицов (Россия) — +12,91…
56. Илья Семиков (Россия) — +15,02…
В 14:15 мск стартуют четвертьфинальные забеги у мужчин. Финал намечен на 15:20 мск.
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