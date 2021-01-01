Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Пеллегрино опередил Большунова в квалификационной спринтерской гонке «Тур де Ски»

Пеллегрино опередил Большунова в квалификационной спринтерской гонке «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

В Валь-Мюстайре (Швейцария) сегодня начинается престижная многодневка «Тур де Ски». В квалификационной спринтерской гонке свободным стилем у мужчин лучший результат показал итальянец Федерико Пеллегрино. Прошлогодний победитель «Тур де Ски» и лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов оказался вторым, уступив сопернику две секунды. Всего в следующий раунд пробились семь россиян.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария
Первый этап. Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Федерико Пеллегрино (Италия)
2. Александр Большунов (Россия) – +2,34
3. Артём Мальцев (Россия) – +2,62
4. Симеон Хэмилтон (США) – +2,90
5. Джеймс Клагнет (Великобритания) – +3,48
6. Андрей Мельниченко (Россия) — +4,04…
8. Александр Терентьев (Россия) — +5,06
9. Дарио Колонья (Швейцария) — +5,24…
11. Евгений Белов (Россия) — +5,49…
13. Глеб Ретивых (Россия) — +5,79…
23. Иван Якимушкин (Россия) — +8,32…
36. Алексей Червоткин (Россия) — +11,03…
45. Денис Спицов (Россия) — +12,91…
56. Илья Семиков (Россия) — +15,02…

В 14:15 мск стартуют четвертьфинальные забеги у мужчин. Финал намечен на 15:20 мск.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021