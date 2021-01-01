Пеллегрино опередил Большунова в квалификационной спринтерской гонке «Тур де Ски»

В Валь-Мюстайре (Швейцария) сегодня начинается престижная многодневка «Тур де Ски». В квалификационной спринтерской гонке свободным стилем у мужчин лучший результат показал итальянец Федерико Пеллегрино. Прошлогодний победитель «Тур де Ски» и лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов оказался вторым, уступив сопернику две секунды. Всего в следующий раунд пробились семь россиян.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария

Первый этап. Мужчины. Спринт, свободный стиль



1. Федерико Пеллегрино (Италия)

2. Александр Большунов (Россия) – +2,34

3. Артём Мальцев (Россия) – +2,62

4. Симеон Хэмилтон (США) – +2,90

5. Джеймс Клагнет (Великобритания) – +3,48

6. Андрей Мельниченко (Россия) — +4,04…

8. Александр Терентьев (Россия) — +5,06

9. Дарио Колонья (Швейцария) — +5,24…

11. Евгений Белов (Россия) — +5,49…

13. Глеб Ретивых (Россия) — +5,79…

23. Иван Якимушкин (Россия) — +8,32…

36. Алексей Червоткин (Россия) — +11,03…

45. Денис Спицов (Россия) — +12,91…

56. Илья Семиков (Россия) — +15,02…



В 14:15 мск стартуют четвертьфинальные забеги у мужчин. Финал намечен на 15:20 мск.