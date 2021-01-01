Юлия Ступак: сегодня послушала тренера, а надо думать своей головой

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала третий результат в четвертьфинальном забеге «Тур де Ски».



«Думаю, сегодня это максимум. Лыжи работали хорошо — и в квалификации, и сейчас. Но забег получился медленный. Хотя был расчёт на то, что если ты побежишь с сильными, то забег получится намного быстрее. К сожалению, не получилось. Надо просто немного умнее подходить к выбору забега. Сегодня послушала тренера. В очередной раз убеждаюсь в том, что никого не надо слушать, а надо думать своей головой. Вот и всё», — сказала Юлия Ступак в эфире телеканала «Матч ТВ».



На минувшей неделе Ступак завоевала серебро в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Она выступала вместе с Натальей Непряевой.



Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете.