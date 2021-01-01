Линн Сван стала победительницей спринта на «Тур де Ски»
В Валь-Мюстайре (Швейцария) сегодня стартовала престижная многодневка «Тур де Ски». Победу в женской спринтерской гонке одержала шведская лыжница Линн Сван. Второе место по итогам гонки досталось Анамарии Лампич, третье стала американка Джессика Диггинс.
Российские лыжницы в финал спринтерских заездов не попали.
«Тур де Ски». Женщины. Спринт. Финал
1. Линн Сван (Швеция) — 3.32.01
2. Анамария Лампич (Словения) +0.54
3. Джессика Диггинс (США) +3.41
4. Фрида Карлссон (Швеция) +5.83
5. Роси Бреннен (США) +8.00
6. Надине Фридрих (Швейцария) +1.02,00.
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