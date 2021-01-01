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Линн Сван стала победительницей спринта на «Тур де Ски»

Линн Сван стала победительницей спринта на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

В Валь-Мюстайре (Швейцария) сегодня стартовала престижная многодневка «Тур де Ски». Победу в женской спринтерской гонке одержала шведская лыжница Линн Сван. Второе место по итогам гонки досталось Анамарии Лампич, третье стала американка Джессика Диггинс.

Российские лыжницы в финал спринтерских заездов не попали.

«Тур де Ски». Женщины. Спринт. Финал

1. Линн Сван (Швеция) — 3.32.01
2. Анамария Лампич (Словения) +0.54
3. Джессика Диггинс (США) +3.41
4. Фрида Карлссон (Швеция) +5.83
5. Роси Бреннен (США) +8.00
6. Надине Фридрих (Швейцария) +1.02,00.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 1, Валь-Мюстайр, Швейцария
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 января 2021, пятница. 15:06 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:32.01
2
Джессика Диггинс
США
+3.41
3
Фрида Карлссон
Швеция
+5.83
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