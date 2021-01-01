Пеллегрино выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Большунов — второй

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В Валь-Мюстайре (Швейцария) сегодня стартовала престижная многодневка «Тур де Ски». В спринтерской гонке свободным стилем у мужчин лучший результат показал итальянец Федерико Пеллегрино. Прошлогодний победитель «Тур де Ски» и лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов оказался вторым, уступив сопернику 0,6 секунды.

Третьим стал французский лыжник Ришар Жуве. Кроме того, в финальном заезде принимали участие двое россиян — Глеб Ретивых, финишировавший четвёртым, и Артём Мальцев, показавший пятый результат.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария

Первый этап. Мужчины. Спринт, свободный стиль



1. Федерико Пеллегрино (Италия)

2. Александр Большунов (Россия) – +0,6

3. Ришар Жуве (Франция) – +2,6

4. Глеб Ретивых (Россия) — +4,4

5. Артём Мальцев (Россия) — +4,9

6. Лука Шанава (Франция).