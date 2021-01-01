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Пеллегрино выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Большунов — второй

Пеллегрино выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Большунов — второй
Другие / Лыжный спорт 0
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В Валь-Мюстайре (Швейцария) сегодня стартовала престижная многодневка «Тур де Ски». В спринтерской гонке свободным стилем у мужчин лучший результат показал итальянец Федерико Пеллегрино. Прошлогодний победитель «Тур де Ски» и лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов оказался вторым, уступив сопернику 0,6 секунды.

Третьим стал французский лыжник Ришар Жуве. Кроме того, в финальном заезде принимали участие двое россиян — Глеб Ретивых, финишировавший четвёртым, и Артём Мальцев, показавший пятый результат.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария
Первый этап. Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Федерико Пеллегрино (Италия)
2. Александр Большунов (Россия) – +0,6
3. Ришар Жуве (Франция) – +2,6
4. Глеб Ретивых (Россия) — +4,4
5. Артём Мальцев (Россия) — +4,9
6. Лука Шанава (Франция).

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 1, Валь-Мюстайр, Швейцария
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 января 2021, пятница. 15:20 МСК
Окончено
1
Федерико Пеллегрино
Италия
3:08.44
2
Александр Большунов
Россия
+0.57
3
Ришар Жуве
Франция
+2.53
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