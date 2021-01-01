Пеллегрино выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Большунов — второй

В Валь-Мюстайре (Швейцария) сегодня стартовала престижная многодневка «Тур де Ски». В спринтерской гонке свободным стилем у мужчин лучший результат показал итальянец Федерико Пеллегрино. Прошлогодний победитель «Тур де Ски» и лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов оказался вторым, уступив сопернику 0,6 секунды.
Третьим стал французский лыжник Ришар Жуве. Кроме того, в финальном заезде принимали участие двое россиян — Глеб Ретивых, финишировавший четвёртым, и Артём Мальцев, показавший пятый результат.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария
Первый этап. Мужчины. Спринт, свободный стиль
1. Федерико Пеллегрино (Италия)
2. Александр Большунов (Россия) – +0,6
3. Ришар Жуве (Франция) – +2,6
4. Глеб Ретивых (Россия) — +4,4
5. Артём Мальцев (Россия) — +4,9
6. Лука Шанава (Франция).
- 1 января 2021
-
15:44
-
15:31
-
15:24
-
14:28
-
13:06
-
12:52
-
12:33
-
12:03
-
10:28
-
00:28
- 31 декабря 2020
-
20:11
-
19:18
-
18:45
-
18:33
-
16:03
-
14:12
-
13:10
-
12:39
-
11:10
-
10:56
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:29
-
01:00
-
00:50
-
00:02
- 30 декабря 2020
-
23:43
-
23:20
-
22:57
-
22:41
-
22:10
-
22:01
-
18:41