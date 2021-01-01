Лампич дисквалифицировали, Диггинс стала второй в спринте «Тур де Ски»

Словенскую лыжницу Анамарию Лампич дисквалифицировали по итогам спринтерской гонки «Тур де Ски». По итогам заездов было принято решение дисквалифицировать Лампич за инцидент со швейцарской лыжницей Надине Фридрих.



Лампич по итогам спринта заняла второе место, уступив шведской лыжнице Линн Сван.



Таким образом, второе место по итогам гонки досталось американке Джессике Диггинс, третьей стала Фрида Карлссон из Швеции.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария

Первый этап. Женщины. Спринт, свободный стиль



1. Линн Сван (Швеция) — 3.32.01

2. Джессика Диггинс (США) +3.41

3. Фрида Карлссон (Швеция) +5.83

4. Роси Бреннен (США) +8.00

5. Надине Фридрих (Швейцария) +1.02,00

6. Анамария Лампич (Словения) — дисквалификация.