Спортивный директор сборной Италии: Иверсену следует уважать другие мнения

Спортивный директор сборной Италии по лыжным гонкам Марко Селле ответил на слова двукратного чемпиона мира норвежца Эмиля Иверсен. Последний резко отреагировал на критику норвежской команды со стороны лидера итальянцев Федерико Пеллегрино.



«У Пеллегрино серия побед. Вот пусть заткнётся и радуется. Не факт, что после „Тур де Ски“ он что-то ещё завоюет», — говорил Иверсен.



«Иверсену следует уважать и другие мнения. Пеллегрино сказал то, что чувствовал в тот момент, но в основе лежит уважение к решению сборной Норвегии. Жаль, что норвежцев нет на „Тур де Ски“. Мы знаем, что без них легче набирать очки и побеждать. Но Пеллегрино произнёс эти слова, потому что ему хочется соревноваться с лучшими спортсменами мира», — приводит слова Селле NRK.