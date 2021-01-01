Словения подала протест на дисквалификацию Лампич
Сборная Словении по лыжным гонкам подала официальный протест на решение судей лишить Анамарию Лампич второго места в спринтерской гонке «Тур де Ски».
Швейцарская лыжница Надине Фендрих упала на спуске, борясь с Лампич, и по итогам рассмотрения инцидента Анамария была признана виновной. Словенку дисквалифицировали и отправили на шестое место.
«Анамария шокирована. Мы считаем, что не было повода для дисквалификации. Конечно, их лыжи съехались, но это нормально. Такое постоянно случается в спринтерских гонках», — сказал главный тренер словенской команды Нейц Бродар.
Напомним, первое место заняла шведка Линн Сван. На эту минуту второе место у Джессики Диггинс (США), третье у Фриды Карлссон (Швеция).
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