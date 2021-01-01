Протест Словении на дисквалификацию Лампич отклонён

Протест сборной Словении по лыжным гонкам на решение судей лишить Анамарию Лампич второго места в спринтерской гонке «Тур де Ски» был отклонён. Об этом сообщил рейс-директор по лыжным гонкам Пьер Миньери.
«Лампич обходила Фендрих, и в этой ситуации она была ответственной за то, чтобы не происходило инцидентов. Их лыжи дважды соприкоснулись, и после второго касания Надине упала. Анамария была признана виновной. Данный эпизод оказал большое влияние на итоговый результат гонки, и поэтому спортсменка была дисквалифицирована. У словенского тренера была другая точка зрения, но судьи согласились с тем, что подобные действия заслуживают дисквалификации», — приводит слова Миньери Expressen.
Таким образом, первое место заняла шведка Линн Сван, второе — Джессика Диггинс (США), третье-Фрида Карлссон (Швеция).
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