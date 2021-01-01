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В сборной Норвегии ответили на критику Елены Вяльбе

В сборной Норвегии ответили на критику Елены Вяльбе
Другие / Лыжный спорт 0

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая назвала решение норвежцев не участвовать в «Тур де Ски» проявлением неуважения.

«Во главе угла у нас стоит здоровье лыжников. Мы недостаточно хорошо знаем последствия коронавируса и не хотим рисковать лёгкими спортсменов, работающих на выносливость. Конечно, мы понимаем, что в других видах спорта к этой проблеме могут относиться иначе», — приводит слова Бьервига VG.

Сегодня состоялся первый этап «Тур де Ски» — спринтерские гонки свободным стилем. У мужчин победил Федерико Пеллегрино (Италия), а у женщин Линн Сван (Швеция).

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