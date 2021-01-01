В сборной Норвегии ответили на критику Елены Вяльбе

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая назвала решение норвежцев не участвовать в «Тур де Ски» проявлением неуважения.



«Во главе угла у нас стоит здоровье лыжников. Мы недостаточно хорошо знаем последствия коронавируса и не хотим рисковать лёгкими спортсменов, работающих на выносливость. Конечно, мы понимаем, что в других видах спорта к этой проблеме могут относиться иначе», — приводит слова Бьервига VG.



Сегодня состоялся первый этап «Тур де Ски» — спринтерские гонки свободным стилем. У мужчин победил Федерико Пеллегрино (Италия), а у женщин Линн Сван (Швеция).