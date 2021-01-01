Российский саночник попал в больницу после падения на этапе Кубка мира в Германии

Российский саночник Матвей Пересторонин упал во время выполнения квалификационного заезда на этапе Кубка мира в Кёнигсзе (Германия) и был доставлен в одну из местных больниц. По словам главного тренера сборной России Сергея Чудинова, состоянию здоровья спортсмена ничего не угрожает.



«Матвей упал во время заезда и сейчас находится в больнице. Судя по всему, у него небольшое сотрясение и состоянию здоровья ничего не угрожает. Посмотрим, как всё будет дальше, но, видимо, следующий этап Кубка мира он вынужден будет пропустить.



Спортсмен будет находиться под наблюдением врачей. После такого падения ему нужно прийти в себя, поэтому медики рекомендуют дать Матвею время на восстановление», — приводит слова Чудинова ТАСС.