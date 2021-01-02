Глеб Ретивых — о спринте на «Тур де Ски»: начало 2021 года заставило изрядно попотеть
Двукратный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Глеб Ретивых поделился впечатлениями от спринтерской гонки на стартовом этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Он занял четвёртое место.
«Начало 2021 года заставило изрядно попотеть сегодня на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре», — написал Ретивых в своём «инстаграме».
В спринтерской гонке свободным стилем у мужчин лучший результат показал итальянец Федерико Пеллегрино. Прошлогодний победитель «Тур де Ски» и лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов оказался вторым, уступив сопернику 0,6 секунды. Третьим стал французский лыжник Ришар Жуве. Ещё один россиянин, Артём Мальцев, в финале занял пятое место.
«Тур де Ски» завершится 10 января.
Пеллегрино выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Большунов — второй
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