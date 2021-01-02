Ф. Карлссон — о 3-м месте в спринте на «Тур де Ски»: удивлена, что вообще попала в финал
Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон призналась, что очень удивлена своим результатом в стартовой гонке многодневки «Тур де Ски». Она заняла четвёртое место в спринте свободным стилем в Валь-Мюстайре, но после дисквалификации словенки Анамарии Лампич попала на подиум.
«Я очень удивлена, что вообще попала в финал. Моей целью было пробиться в полуфинал. Я хотела заработать побольше бонусных секунд, на финал я вообще не рассчитывала.
Однако я не хочу, чтобы меня ограничивали рамками специалиста по спринтам или дистанционным гонкам. Я хочу быть универсальной лыжницей», — приводит слова Карлссон NRK.
Победительницей спринта стала ещё одна шведская лыжница — Линн Сван. Второе место заняла американка Джессика Диггинс
Лампич дисквалифицировали, Диггинс стала второй в спринте «Тур де Ски»
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