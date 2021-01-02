«Самый красивый мальчик на земле». Юлия Ефимова показала новое фото со щенком
Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию со щенком в своём «Инстаграме» и назвала его породу.
«Джаспер. Это памски (смесь хаски и шпица). Самый красивый мальчик на земле», — подписала снимок Ефимова.
Фото доступно в «инстаграме» Юлии Ефимовой
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
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