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Федерико Пеллегрино прокомментировал победу в стартовой гонке «Тур де Ски»

Федерико Пеллегрино прокомментировал победу в стартовой гонке «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился впечатлениями от победы в спринте на стартовом этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Он опередил россиянина Александра Большунова на 0,6 секунды.

«Я верю, что этой прекрасной гонкой смог подарить улыбки и надежду на то, что в 2021 году будет больше лёгких и весёлых моментов. Поначалу я был не так уверен в своих возможностях, как в Давосе и Дрездене. В последние десять дней перед стартом «Тура» я работал под нагрузкой. В минувший уик-энд я катался только классикой, однако в ходе соревнований уверенность вернулась», — приводит слова Пеллегрино La Repubblica.

Третьим стал французский лыжник Ришар Жуве. Россияне Глеб Ретивых и Артём Мальцев показали соответственно четвёртый и пятый результаты.

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