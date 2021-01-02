Федерико Пеллегрино — о победе в спринте на «Тур де Ски»: ноги болят, очень болят
Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино прокомментировал победу в спринте на стартовом этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария).
«Ноги болят, очень болят. Думаю, в квалификации я чувствовал себя лучше, чем в финале. Но знал, что в этой гонке хочу выступить очень хорошо. Оказывал на себя большое давление, потому что после двух побед ты уверен, что можешь продолжать побеждать», — приводит слова Пеллегрино Faster Skier.
Вторым с отставанием в 0,6 секунды финишировал действующий победитель многодневки и лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов. Тройку призёров замкнул представитель Франции Ришар Жуве. Россияне Глеб Ретивых и Артём Мальцев показали четвёртый и пятый результат соответственно.
Федерико Пеллегрино прокомментировал победу в стартовой гонке «Тур де Ски»
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