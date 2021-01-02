Двукратный олимпийский призёр Нисканен снялась с «Тур де Ски» из-за болезни

Финская лыжница Кертту Нисканен приняла решение отказаться от продолжения выступлений на многодневке «Тур де Ски» по причине кишечного гриппа.



«Учитывая различные симптомы, Кертту прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат», — сообщается в официальном «твиттере» Федерации лыжных гонок Финляндии.



32-летняя Нисканен — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В активе спортсменки две бронзовые медали чемпионатов мира (обе — в эстафетных гонках). Кертту — старшая сестра двукратного олимпийского чемпиона Ийво Нисканена.



Первую гонку «Тур де Ски» Кертту Нисканен завершила с 39-м временем. В общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021 лыжница занимает 17-е место.