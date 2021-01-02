Пеллегрино — о призыве Иверсена «заткнуться»: поговорим с ним лицом к лицу

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино ответил на резкий выпад двукратного олимпийского чемпиона Эмиля Иверсена. Комментируя слова Пеллегрино о решении норвежских спортсменов сняться с «Тур де Ски», он посоветовал ему «заткнуться и радоваться победам».
«Мы найдём момент, чтобы объясниться. Всю эту „войну“ раздувают журналисты. Когда мы встретимся с Эмилем лицом к лицу, то обсудим эти моменты и расставим все точки над i. Так мы поступали раньше, так же сделаем и в этот раз», — цитирует Пеллегрино NRK.
В стартовой гонке «Тур де Ски» Федерико Пеллегрино одержал третью победу подряд. Ранее он приходил первым к финишу на этапах Кубка мира в Дрездене (Германия) и Давосе (Швейцария). В общем зачёте соревнований он уступает лишь россиянину Александру Большунову.
- 2 января 2021
-
15:04
-
14:56
-
14:32
-
12:34
-
11:40
-
11:22
-
10:51
-
10:03
-
09:47
-
09:30
-
09:19
- 1 января 2021
-
22:24
-
19:09
-
18:55
-
18:47
-
18:22
-
17:58
-
17:40
-
17:23
-
16:47
-
16:21
-
15:44
-
15:31
-
15:24
-
14:28
-
13:06
-
12:52
-
12:33
-
12:03
-
10:28
-
00:28
- 31 декабря 2020
-
20:11
-
19:18
-
18:45
-
18:33