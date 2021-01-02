Пеллегрино — о призыве Иверсена «заткнуться»: поговорим с ним лицом к лицу

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино ответил на резкий выпад двукратного олимпийского чемпиона Эмиля Иверсена. Комментируя слова Пеллегрино о решении норвежских спортсменов сняться с «Тур де Ски», он посоветовал ему «заткнуться и радоваться победам».



«Мы найдём момент, чтобы объясниться. Всю эту „войну“ раздувают журналисты. Когда мы встретимся с Эмилем лицом к лицу, то обсудим эти моменты и расставим все точки над i. Так мы поступали раньше, так же сделаем и в этот раз», — цитирует Пеллегрино NRK.



В стартовой гонке «Тур де Ски» Федерико Пеллегрино одержал третью победу подряд. Ранее он приходил первым к финишу на этапах Кубка мира в Дрездене (Германия) и Давосе (Швейцария). В общем зачёте соревнований он уступает лишь россиянину Александру Большунову.