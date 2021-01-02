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Юлия Ступак стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», ещё три россиянки — в топ-10

В Валь-Мюстайре (Швейцария) продолжается престижная многодневка «Тур де Ски». Победу в женской гонке с массовым стартом одержала шведская лыжница Линн Сван. Второе место по итогам гонки досталось россиянке Юлии Ступак (Белорукова), третьей стала американка Джессика Диггинс.

Ещё три представительницы России попали в десятку лучших: Яна Кирпиченко стала седьмой, Алиса Жамбалова пришла к финишу восьмой, а Татьяна Сорина — десятой.

«Тур де Ски». Женщины. Масс-старт. 10 км. Классический стиль.

1. Линн Сван (Швеция) — 30.09,9

2. Юлия Ступак (Россия) — +0,7

3. Джессика Диггинс (США) — +0,8…

7. Яна Кирпиченко (Россия) — +4,5

8. Алиса Жамбалова (Россия) — +13,6…

10. Татьяна Сорина (Россия) — 17,9.

Завтра, 3 декабря, на «Тур де Ски» состоится женская гонка преследования.