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Юлия Ступак стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», ещё три россиянки — в топ-10

Юлия Ступак стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», ещё три россиянки — в топ-10
Другие / Лыжный спорт 0
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В Валь-Мюстайре (Швейцария) продолжается престижная многодневка «Тур де Ски». Победу в женской гонке с массовым стартом одержала шведская лыжница Линн Сван. Второе место по итогам гонки досталось россиянке Юлии Ступак (Белорукова), третьей стала американка Джессика Диггинс.

Ещё три представительницы России попали в десятку лучших: Яна Кирпиченко стала седьмой, Алиса Жамбалова пришла к финишу восьмой, а Татьяна Сорина — десятой.

«Тур де Ски». Женщины. Масс-старт. 10 км. Классический стиль.

1. Линн Сван (Швеция) — 30.09,9
2. Юлия Ступак (Россия) — +0,7
3. Джессика Диггинс (США) — +0,8…
7. Яна Кирпиченко (Россия) — +4,5
8. Алиса Жамбалова (Россия) — +13,6…
10. Татьяна Сорина (Россия) — 17,9.

Завтра, 3 декабря, на «Тур де Ски» состоится женская гонка преследования.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 1, Валь-Мюстайр, Швейцария
Женщины. 10 км. Классический стиль. Масс-старт
02 января 2021, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
30:09.9
2
Юлия Ступак
Россия
+0.7
3
Джессика Диггинс
США
+0.8
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