Ступак — о серебре «Тур де Ски»: на последнем спуске допустила ошибку

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала второе место в масс-старте на «Тур де Ски». Спортсменка из группы Маркуса Крамера менее одной секунды уступила шведке Линн Сван.



«Очень рада, накануне у меня было совсем другое настроение, другое интервью.



Большое спасибо моим лыжам, катили просто замечательно. И спасибо тренеру. После спринта я его немножко поругала, а сегодня люблю. Была ошибка на последнем спуске: встала в другую лыжню, поехала одна, словила отрыв. Надо было всё-таки ехать за Диггинс, держалась бы в потоке. А там и можно было попробовать поработать со Сван. Но она очень сильный спринтер, дистанционщик, финишёр.



Кого хотелось отцепить? Думала, как бы самой удержаться, не то чтобы кого-то отцепить», — цитирует Ступак «Матч ТВ».

Юлия Ступак стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», ещё три россиянки — в топ-10