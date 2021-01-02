Легков: Непряеву нельзя вычёркивать из списка претенденток на победу в «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал выступление россиянок Натальи Непряевой и Юлии Ступак в двух стартовых гонках «Тур де Ски».



Непряева не сумела пробиться в финал спринтерской гонки и стала 16-й в масс-старте. Ступак также не выступила в финале спринта, однако в масс-старте стала второй.



«Невозможно сказать на сто процентов без общения с Натальей Непряевой и Юрием Викторовичем Бородавко, почему у неё так сложилась гонка. У них был десятидневный тренировочный процесс, они проделали большую силовую работу. Может быть, поэтому Наташа пока не успевает разбегаться. Нельзя исключать, что организм её так реагирует на высоту.



Надеюсь, что Непряева разгонится и дальше будет лучше. Проигрыш есть, но всё ещё возможно поменять. Её ни в коем случае нельзя вычеркивать из числа главных претенденток на победу, впереди ещё очень много гонок, где можно всё отыграть.



Юля Ступак выступила прекрасно, заняла призовое место, которое подстёгивает добиваться результатов и в следующих гонках. Надеюсь, дальше будет ещё лучше», — цитирует Легкова ТАСС.