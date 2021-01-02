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Юрий Бородавко отреагировал на падение российских лыжников на финише старой шуткой

Юрий Бородавко отреагировал на падение российских лыжников на финише старой шуткой
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал падение российских лыжников на последнем спуске масс-старта классическим стиле на «Тур де Ски». В борьбе за медали Евгений Белов подрезал Алексея Червоткина, оба упали. Иван Якимушкин, объезжая их, выехал с трассы, но сумел финишировать третьим.

«Ещё со времён СССР и 90-х годов ХХ века иностранцы шутили: пока русские разбираются между собой, мы непобедимы. Не поделили вираж, это урок нашим спортсменам на будущее, что нужно быть очень аккуратными.

Радостно за Большунова, разложил силы, тело. Подтвердил свой класс. Другие ребята тоже молодцы. Что касается женской гонки, то предполагали, что Непряевой будет тяжело, но не настолько. Радостно, что Ступак смогла вырвать второе место. Так или иначе, это ещё этап подготовки, все идёт своим путём», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Александр Большунов выиграл классический масс-старт на «Тур де Ски»
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