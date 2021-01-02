Российские лыжники завалили друга друга, подарив серебро Колонье. Фото

Российские лыжники упустили возможность завоевать все три медали во второй гонке «Тур де Ски» — масс-старт на 15 км классическим стилем. Лидерство Александра Большунова было неоспоримо ещё за 5 км до финиша.

Далее борьба шла только за второе и третье места на пьедестале. Со швейцарцем Дарио Колоньей медали оспаривали сразу три россиянина — Иван Якимушкин, Алексей Белов и Алексей Червоткин. Но на последнем спуске перед стадионом Белов и Червоткин упали. Иван Якимушкин, объезжая их, выехал с трассы, но сумел финишировать третьим вслед за Колоньей.

В дальнейшем решением судей «Тур де Ски» Червоткин был дисквалифицирован за создание помехи на трассе. Его результат аннулирован. К финишу Алексей пришёл седьмым.