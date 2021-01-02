Легков — о падении россиян: что же вы сделали, ребята? Зачем ругаетесь на трассе?

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал падение Евгения Белова и Алексея Червоткина на последнем перед финишем спуске в масс-старте «Тур де Ски».

Россияне боролись за второе и третье места на пьедестале, но в итоге Белов стал восьмым, а Червоткин был дисквалифицирован за создание помехи на трассе. После финиша спортсмены продолжили упрекать друг друга.

«Кошмар. Ну это вообще невозможно. Ну как так? Что же вы сделали, ребята? Между собой нужно разбираться. В любом случае, не надо ругаться. Бывает такое, борьба, всё возможно. Это не значит, что кто-то умышленно хочет кому-то наступить на палку. Разберитесь, только не ругайтесь. Женя чуть подрезал, Червоткину некуда было деваться. Но зачем вы ругаетесь на трассе? Продолжайте борьбу. Остановились они! Конечно, Червоткин злющий. На финише вообще голова не соображает. У нас были такие моменты с Вылегжаниным, и я потом себя казнил. Нужно просто взять себя в руки и не делать этого. Просто справьтесь», — сказал Легков, комментируя гонку в прямом эфире «Матч ТВ».