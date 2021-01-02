Александр Большунов: по двум гонкам не стоит делать больших выводов. Всё впереди
Лидер «Тур де Ски» российский лыжник Александр Большунов после победы в масс-старте на 15 км классическим стилем оценил завоёванное после двух гонок преимущество в общем зачёте многодневки.
«Одна минута отрыва — это уже прилично. Завтра будет новая гонка, и на такой высоте выступать очень сложно, поэтому на данный момент это ничего не значит. Одна минута отыгрывается, можно и больше отыграть. По этим двум гонкам не стоит делать выводов. Всё впереди», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ» после финиша.
Завтра, 3 января, лыжникам предстоит гонка преследования на 15 км свободным стилем.
Большунов стал вторым в спринте свободным стилем, которым накануне, 1 января, открылась лыжная многодневка, и уверенно выиграл масс-старт.
Александр Большунов выиграл классический масс-старт на «Тур де Ски»
Рекомендуем вам
- 2 января 2021
-
18:28
-
18:10
-
18:03
-
17:55
-
17:47
-
17:40
-
17:21
-
17:01
-
16:01
-
15:04
-
14:56
-
14:32
-
12:34
-
11:40
-
11:22
-
10:51
-
10:03
-
09:47
-
09:30
-
09:19
- 1 января 2021
-
22:24
-
19:09
-
18:55
-
18:47
-
18:22
-
17:58
-
17:40
-
17:23
-
16:47
-
16:21
-
15:44
-
15:31
-
15:24
-
14:28
-
13:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам