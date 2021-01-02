Александр Большунов: по двум гонкам не стоит делать больших выводов. Всё впереди

Лидер «Тур де Ски» российский лыжник Александр Большунов после победы в масс-старте на 15 км классическим стилем оценил завоёванное после двух гонок преимущество в общем зачёте многодневки.

«Одна минута отрыва — это уже прилично. Завтра будет новая гонка, и на такой высоте выступать очень сложно, поэтому на данный момент это ничего не значит. Одна минута отыгрывается, можно и больше отыграть. По этим двум гонкам не стоит делать выводов. Всё впереди», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ» после финиша.

Завтра, 3 января, лыжникам предстоит гонка преследования на 15 км свободным стилем.

Большунов стал вторым в спринте свободным стилем, которым накануне, 1 января, открылась лыжная многодневка, и уверенно выиграл масс-старт.