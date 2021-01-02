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Татьяна Сорина — седьмая в общем зачёте «Тур де Ски» после двух гонок

Российская лыжница Татьяна Сорина занимает седьмое место в общем зачёте «Тур де Ски»после двух гонок. В спринте Сорина дошла до полуфинала, а в классическом масс-старте заняла десятое место. Серебрянный призёр масс-старта Юлия Ступак – восьмая.

Лидирует в общем зачёте лыжной многодневки шведка Линн Сван. Ближайшая преследовательница американка Джессика Диггинс отстаёт от неё на 13 секунд, а Сорина уступает 53 секунды.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. После двух гонок

1. Линн Сван (Швеция) – 32.42.

2. Джессика Диггинс (США) – отставание 0,13.

3. Фрида Карлссон (Швеция) — +0,18….

7. Татьяна Сорина (Россия) — +0,53.

8. Юлия Ступак (Россия) — +0,56.

9. Наталья Непряева (Россия) — +1,12...

13. Яна Кирпиченко (Россия) — +1,23.

14. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.33.