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Татьяна Сорина — седьмая в общем зачёте «Тур де Ски» после двух гонок

Татьяна Сорина — седьмая в общем зачёте «Тур де Ски» после двух гонок
Другие / Лыжный спорт 0
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Российская лыжница Татьяна Сорина занимает седьмое место в общем зачёте «Тур де Ски»после двух гонок. В спринте Сорина дошла до полуфинала, а в классическом масс-старте заняла десятое место. Серебрянный призёр масс-старта Юлия Ступак – восьмая.

Лидирует в общем зачёте лыжной многодневки шведка Линн Сван. Ближайшая преследовательница американка Джессика Диггинс отстаёт от неё на 13 секунд, а Сорина уступает 53 секунды.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. После двух гонок

1. Линн Сван (Швеция) – 32.42.
2. Джессика Диггинс (США) – отставание 0,13.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — +0,18….
7. Татьяна Сорина (Россия) — +0,53.
8. Юлия Ступак (Россия) — +0,56.
9. Наталья Непряева (Россия) — +1,12...
13. Яна Кирпиченко (Россия) — +1,23.
14. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.33.

Юлия Ступак стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», ещё три россиянки — в топ-10
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