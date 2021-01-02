Татьяна Сорина — седьмая в общем зачёте «Тур де Ски» после двух гонок

Российская лыжница Татьяна Сорина занимает седьмое место в общем зачёте «Тур де Ски»после двух гонок. В спринте Сорина дошла до полуфинала, а в классическом масс-старте заняла десятое место. Серебрянный призёр масс-старта Юлия Ступак – восьмая.
Лидирует в общем зачёте лыжной многодневки шведка Линн Сван. Ближайшая преследовательница американка Джессика Диггинс отстаёт от неё на 13 секунд, а Сорина уступает 53 секунды.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. После двух гонок
1. Линн Сван (Швеция) – 32.42.
2. Джессика Диггинс (США) – отставание 0,13.
3. Фрида Карлссон (Швеция) — +0,18….
7. Татьяна Сорина (Россия) — +0,53.
8. Юлия Ступак (Россия) — +0,56.
9. Наталья Непряева (Россия) — +1,12...
13. Яна Кирпиченко (Россия) — +1,23.
14. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.33.
- 2 января 2021
-
18:28
-
18:10
-
18:03
-
17:55
-
17:47
-
17:40
-
17:21
-
17:01
-
16:01
-
15:04
-
14:56
-
14:32
-
12:34
-
11:40
-
11:22
-
10:51
-
10:03
-
09:47
-
09:30
-
09:19
- 1 января 2021
-
22:24
-
19:09
-
18:55
-
18:47
-
18:22
-
17:58
-
17:40
-
17:23
-
16:47
-
16:21
-
15:44
-
15:31
-
15:24
-
14:28
-
13:06