Крамер — о падении россиян на «Тур де Ски»: сначала надо финишировать, а потом ругаться

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, в группе которого занимается Евгений Белов, прокомментировал падение подопечного и Алексея Червоткина на последнем спуске в ходе масс-старта на «Тур де Ски».

Лыжники боролись за серебро. Первым на спуск пошёл Белов, но Червоткин, вставая на соседнюю траекторию, подрезал товарища по сборной России. Белов, стараясь сохранить равновесие, упал и уронил Червоткина, который позже был дисквалифицирован за создание помехи на трассе. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе.

«Жюри показало спортсменам, что произошло. Червоткин объяснил, что это его вина, и извинился. Но что он мог сделать на такой высокой скорости?

Плохо, что они не поехали дальше. Сначала надо было финишировать, а потом обсуждать и ругаться. Но оба были шокированы падением, не понимая, что произошло.

Что говорит Белов? Белов очень зол и ждёт извинений. Если получит, то всё в порядке. Червоткин понимает, что это его вина. Надеюсь, он извинится», — приводит слова Крамера NRK.