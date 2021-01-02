«Они стояли и выясняли отношения». Шведский лыжник — о падении россиян на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Оскар Свенссон, который подошёл к спуску уже после падения россиян Алексея Червоткина и Евгения Белова в ходе классического масс-старта на «Тур де Ски», рассказал, что он увидел.

«Не видел, что произошло, но, когда подъехал, они стояли и выясняли отношения. Очень удивился. Они просто стояли и спорили. Но ведь самое важное – общий зачёт. Не понимаю, чем они там занимались», — приводит слова Свенссона NRK.

Российские лыжники боролись за серебро. Первым на спуск пошёл Белов, но Червоткин, вставая на соседнюю траекторию, подрезал товарища по сборной России. Белов, стараясь сохранить равновесие, упал и уронил Червоткина, который позже был дисквалифицирован за создание помехи на трассе. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе, пропуская вперёд соперников. Так, Свенссон стал в итоге шестым, а россияне финишировали уже после него.