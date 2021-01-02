Норвежский комментатор: трое русских не вписались в поворот! Это худшее, что я видел!

Несмотря на то что сборная Норвегии по лыжным гонкам не участвует в этапах Кубка мира, включая «Тур де Ски», до чемпионата мира, гонки транслируются по норвежскому телевидению. Комментаторы не оставили без внимания инцидент на последнем перед финишем спуске в ходе мужского масс-старта классическим стилем.
«Трое русских друг за другом не вписались в поворот. Это худшее, что я видел! Большунов уже финиширует, а трое россиян, которые собирались бороться за медали, повалили друг друга», — воскликнул комментатор.
«Они стоят и ссорятся. Они не бегут к финишу, хотя он так близко», — добавил эксперт.
Норвежские комментаторы немного ошиблись. Иван Якимушкин после падения Алексея Червоткина и Евгения Белова вылетел с трассы, но сумел финишировать и завоевал бронзовую медаль.
На выходе на спуск произошло следующее: первым шёл Белов, Червоткин, вставая на соседнюю траекторию, подрезал товарища по сборной России. Евгений, стараясь сохранить равновесие, упал и уронил Алексея, который позже был дисквалифицирован за создание помехи на трассе. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе, пропуская вперёд соперников.
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