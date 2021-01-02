Большунов вышел в лидеры «Тур де Ски», Мальцев — второй

Российский лыжник Александр Большунов вышел в лидеры многодневки «Тур де Ски» после первых двух гонок. Большунов стал вторым в спринте и выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем.
На одну минуту отстаёт от Большунова россиянин Артём Мальцев. В топ-10 также входят россияне Иван Якимушкин, Евгений Белов и Денис Спицов.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. После двух гонок
1. Александр Большунов (Россия) – 36,19.
2. Артём Мальцев (Россия) – отставание 1,00.
3. Оскар Свенссон (Швеция) — +1.10.
4. Дарио Колонья (Швейцария) — +1,11.
5. Иван Якимушкин (Россия) — +1,16.
6. Федерико Пеллегрино (Италия) — +1,22.
7. Морис Монифика (Франция) — +1,36.
8. Евгений Белов (Россия) — +1,37.
9. Денис Спицов (Россия) — +1,40.
10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +1,41.
11. Илья Семиков (Россия) — +1,51…
13. Андрей Мельниченко (Россия) — +1,55.
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