Вылегжанин: Червоткин не смог выбрать правильную траекторию, что привело к падению

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр российский лыжник Максим Вылегжанин подвёл итоги мужского масс-старта на 15 км классическим стилем на «Тур де Ски».

Уверенную победу одержал Александр Большунов. В борьбе за серебро при выходе на последний спуск столкнулись Алексей Червоткин и Евгений Белов. Оба упали. Червоткин был признан виновным в создании помех на трассе и дисквалифицирован: к его результату прибавлено 3 минуты, что соответствует 61-му времени в гонке.

«Очень хорошо уехал Большунов, красиво, показал класс, доказал, насколько он сильнее всех остальных соперников. Самый интересный момент был на финише, когда наши не смогли выбрать траекторию. Тут, конечно же, спортсмены виноваты, Червоткин не смог соблюдать дистанцию, выбрать правильную траекторию, что привело к падению. Понятно, что в голове у спортсмена в этот момент уже финиш, хочешь обыграть, сзади накатить, сделать какой-то маленький радиус и за счёт спуска обкатить соперника, который идёт впереди. Немного обидно, но всё-таки двое наших стоят на пьедестале.

Очень рад за Колонью, он выступал в своей деревне и сегодня поднялся на пьедестал. Для всех местных это праздник. А у нас — два спортсмена на подиуме и победа", — приводит слова Вылегжанина РИА «Новости».

Швейцарец Дарио Колонья стал серебряным призёром. Бронзу завоевал Иван Якимушкин, который из-за падения товарищей по команде вылетел с трассы.